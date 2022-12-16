Банк России повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке
Банк России не уточнил направленность дальнейших шагов по ключевой ставке
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ.Банк России в пятницу сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, не дав уточнения по направленности своих дальнейших шагов, следует из заявления регулятора.
ЦБ в сентябре убрал сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике, ограничившись нейтральной формулировкой. В октябре этот сигнал был сохранен.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится и в свежем заявлении.
Таким образом, регулятор вновь подтвердил свой нейтральный сигнал.
https://1prime.ru/finance/20221216/839201225.html
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