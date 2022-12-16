МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Золотовалютных резервов у России сейчас достаточно, задачи их накопления нет, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Когда золото станет новым долларом

"Наших золотовалютных резервов достаточно сейчас. У нас нет задачи специального накопления золотовалютных резервов", — заявила Набиуллина.

"Мы принимали решение иметь две части золотовалютных резервов — один на случай финансового кризиса, другой на случай геополитических сценариев. Мы сейчас в результате этого имеем достаточный объем средств и в юанях, и в золоте. Нет необходимости накапливать", — добавила она.

"Покупка в золотовалютные резервы будет только в том случае, если будет накопление средств в рамках бюджетного правила. Бюджетное правило, которое начинает действовать, будут параметры, мы тогда будем выступать как агент министерства финансов, будем накапливать для министерства финансов", — заключила глава регулятора.