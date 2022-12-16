МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами к поездкам за рубеж, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Путин назвал рубль одной из сильнейших валют

"Что касается расчетов за рубежом, действительно, некоторые страны продолжают принимать карту "Мир" в некоторых своих банках. Некоторые не принимают. Мы работаем с этими странами для того, чтобы рассматривать и альтернативные формы оплаты. Но мы не видим в связи с этим какого-то всплеска спроса на наличные, чтобы был дефицит. Кроме того, мы банкам разрешили продавать наличную валюту, которую они получают в кассы. И этот процесс происходит", — сказала она.