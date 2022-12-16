МИНСК, 16 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в настоящее время идет согласование и наполнение совместных белорусско-российских инвестпроектов по импортозамещению на сумму 105 миллиардов российских рублей. Aker BP с партнерами инвестируют в освоение месторождений шельфа Норвегии

В пятницу глава белорусского государства Александр Лукашенко провел совещания по вопросам отношений республики с Россией.

Головченко напомнил, что общая сумма, о которой договорились стороны при реализации инвестпроектов на территории Белоруссии, составляет 105 миллиардов российских рублей. "Она сформирована для Беларуси. Соответствующий договор подписан. Сейчас идет его наполнение и согласование проектов", — цитирует премьера информагентство Белта.

По словам Головченко, уже согласованы девять паспортов проектов, которые включают краткое описание проекта, сроки его реализации, участников с белорусской стороны и тех, кто будет заинтересован в продукции, созданной в рамках проекта, с российской стороны. "То есть мы сразу закрепляем производителя и потребителя", — пояснил глава правительства Белоруссии.

Головченко добавил, что белорусская сторона пока не обращается за определенными суммами, а будет делать это по мере возникновения необходимости оплачивать конкретные оборудование, материалы и прочее.

В ноябре Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты.