МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Самостоятельные инвестиции на финансовом рынке сопряжены с риском и требуют знаний, новичкам лучше обращаться к профессионалам, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина заявила об изменении структуры спроса на деньги в России

"Самостоятельные инвестиции на рынке ценных бумаг требуют компетенции, знаний в области экономики и финансов. И поэтому с нашей точки зрения, для начинающего инвестора, на наш взгляд, квалифицированный инвестор разберется сам: у него есть эти знания, он разберется сам куда инвестировать, что ему лучше подходит. Но мы говорим скорее даже о начинающих инвесторах. Наилучшим решением было бы обращаться к профессиональному управляющему", — сообщила глава ЦБ.

Как пояснила Набиуллина, "профессиональный управляющий — это и паевые инвестиционные фонды, и доверительные управляющие, можно обращаться к инвестиционным советникам". "И они могут предложить стратегию в зависимости уже от профиля, если можно сказать, будущего инвестора: его ожиданий доходности, его готовности к риску", — добавила она.

"Инвестор всегда должен понимать, что инвестиции в рынок ценных бумаг сопряжены с рисками. Эти риски различаются в зависимости от финансовых инструментов, от качественных характеристик, и, как правило, чем выше доходность, тем больше риск, и это должны инвесторы понимать", — добавила глава ЦБ. В Центробанке объяснили, чем опасно свободное обращение криптовалют

По ее словам, инвестор — это человек, у которого уже сформирована "подушка безопасности в виде безрисковых сбережений". "То есть у него должны быть средства, которые позволят ему в случае утраты доходов обеспечить свои минимальные потребности: покупки продуктов, уплаты ЖКХ, оплаты ипотечного кредита и так далее", — пояснила Набиуллина.

"И если у человека такой подушки нет, прежде чем идти на рынок инвестирования, нужно, конечно, создать такую подушку сбережений для того, чтобы чувствовать себя уверенно, в том числе на рынке ценных бумаг", — заключила Набиуллина.