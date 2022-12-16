МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России продолжает прорабатывать схему частичной компенсации инвесторам, пострадавшим от блокировки активов, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. В Госдуме хотят ввести компенсации по больничным клиентам фитнес-клубов

В начале сентября она сообщила, что ЦБ обсуждает создание на базе АСВ фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки западом активов. Предполагается, что источником формирования такого фонда будут только доходы от инвестирования АСВ денежных средств недружественных нерезидентов, находящихся сегодня на банковских счетах типа "С".

"Что касается разработки схемы частичной компенсации инвесторам не получаемых доходов через АСВ — вопрос сложный, в проработке, но пока нет еще значительного прогресса в этом вопросе ", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.