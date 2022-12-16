МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF (расположен в Нидерландах) предупредила, что в случае реализации планов по ограничению цен на газ может переместить свой хаб за пределы Европейского Союза, сообщает газета Wall Street Journal. Эксперт раскрыл причину снижения цен на газ в Европе

"Оператор главного газового рынка Европы (ICE — ред.) предупредил, что он может быть вынужден перенести свой хаб за пределы Европейского Союза, если тот продолжит реализацию планов по ограничению цен на газ", — пишет издание.

Wall Street Journal отмечает, что, по мнению биржи, механизм вступит в силу сразу же, без значительного периода внедрения, что не даст ICE времени для тестирования своих систем и адаптации клиентов к новым условиям. Биржа считает, что планы ЕС скорее приведут к росту цен на газ в Европе, чем помогут держать их под контролем, как того предполагает механизм. Ограничение цен на газ резко увеличит маржинальные требования газового рынка, а возникшие из-за этого дополнительные расходы будут переложены на потребителей.

"Если этот механизм будет согласован, то ICE как оператор рынка будет нести ответственность за рассмотрение всех вариантов, вплоть до рассмотрения вопроса о жизнеспособности рынка в Нидерландах", — пишет газета, цитируя биржу.

В четверг лидеры Евросоюза призвали министров энергетики своих стран в ближайший понедельник, 19 декабря, договориться о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка.

ЕК еще в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.