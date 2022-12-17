МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Выход на российский биржевой рынок компаний малой и средней капитализации, в частности, размещение акций (IPO), будет одним из трендов ближайшего десятилетия, считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

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"Два момента: я считаю, что в тех условиях, как будет развиваться рынок российский, очень важную роль будет играть выход компаний малой и средней капитализации. Как раз биржевой рынок может стать, должен стать обязательно источником капитала для этих компаний", — сказал Лях, выступая на конференции IF Conf 2022.

"Компании малой и средней капитализации будут выходить на биржевой рынок не только за облигационными займами, но и для того, чтобы выпускать ценные бумаги — акции. Это новый драйвер на ближайшие 10 лет для рынка", — добавил он.

Также глава департамента считает, что активно будут развиваться опционные программы в российских компаниях, в рамках которых владельцами ценных бумаг могут стать высококлассные специалисты.

"Второй момент: с учетом важности роли высококлассных специалистов в бизнес-среде и развитии технологий, фондовый рынок точно будет возможностью для капитала тех компаний, в которых они работают. То есть опционные программы, привязанные к рынку капитала, для высококлассных, ценных специалистов, точно будут одним из драйверов развития фондового рынка", — пояснил он.