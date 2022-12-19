МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором банковских карт "Мир", потребовала от российских банков обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах и на их сайтах, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника в крупных банках. Число пользователей Mir Pay выросло в 20 раз за год

Также предписано наладить оплату в приложениях — только для пользователей операционной системы Android. Внедрить сервис необходимо к марту 2023 года

Представитель НСПК подтвердил информацию.

Оператор "Мира" распространил по кредитным организациям и торгово-сервисным предприятиям специальный технический бюллетень, где описан алгоритм интеграции сервиса в системы оплаты покупок.

О готовности распространить этот сервис на своих клиентов, которым оказываются услуги эквайринга, заявили представители Альфа-банка, "ФК Открытие", "Тинькофф банка", "Зенита" и "Синары".

Mir Pay — специальное приложение от платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.