МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Почти половина опрошенных Reuters экономистов считают, что с марта по октябрь следующего года Банк Японии скорректирует свою крайне мягкую денежно-кредитную политику. Ранее эксперты прогнозировали, что это произойдет намного позже. Представитель ФРС оценил возможность снижения ставки в 2023 году

Такой сдвиг ожиданий произошел на фоне усиления полемики о том, сможет ли Банк Японии удерживать крайне низкие процентные ставки, в то время как экономика находится под давлением ослабления иены и быстрого роста цен на импортные товары.

Из 26 опрошенных 8-15 декабря экономистов 11 ожидают, что центральный банк начнет сворачивать стимулирующую политику с марта по октябрь. Половина респондентов, то есть 13 человек, сказали, что банк сделает это не раньше, чем в 2024 году или даже позже, а двое считают, что следующим шагом станет смягчение политики.

Аналитики также предполагают, что беспрецедентное за историю Японии после Второй мировой войны увеличение расходов на оборону, скорее всего, будет профинансировано за счет повышения налогов с компаний и физических лиц, а также акцизов на табачные изделия.

Усиление вооруженных сил и вероятность нормализации денежно-кредитной политики становятся самыми существенными вызовами третей в мире по величине экономике на фоне усиления рисков для безопасности и достигшего 40-летнего максимума темпа инфляции.

Наиболее вероятной мерой сворачивания стимулирования со стороны Банка Японии, видимо, станет коррекция ориентиров относительно денежно-кредитной политики в будущем, такого мнения придерживаются 15 респондентов. Расширения целевого диапазона долгосрочной доходности ожидают девять опрошенных экономистов, а семеро прогнозируют повышение целевого уровня доходности 10-летнего долга от текущего уровня 0%.

Отвечая на отдельный вопрос, 22 из 25 аналитиков сказали, что вероятность коррекции системы управления кривой доходности (YCC) или обещания банка пересмотреть параметры политики до ожидаемой в апреле отставки его управляющего Харухико Куроды составляет менее 25%.

По словам главного экономиста Daiwa Securities Мари Иваситы, такие перемены возможны только после весенних переговоров об оплате труда. Курода неоднократно называл существенное повышение зарплат следующей весной ключевым фактором достижения устойчивости инфляции на целевом уровне 2%.

По мнению двух респондентов (из Credit Suisse и Fukoku Mutual Life Insurance), вероятность перемен до отставки Куроды составляет 25%-50%, а экономист JP Morgan оценил ее в 50%-75%.

"Банк Японии никогда не объявит заблаговременно о коррекции YCC, потому что такое заявление может спровоцировать проблему ликвидности на рынке облигаций, как это произошло в Австралии", — сказала экономист JPMorgan Securities Аяко Фудзита, напомнив про "неупорядоченную" отмену целевого уровня доходности в 2021 году.

По ее мнению, внезапная коррекция политики управления долгосрочной доходностью, например, повышение от 0,25% верхнего предела ее отклонения от нуля, может произойти уже в следующем квартале, так как Курода говорил 2 ноября, что стабилизация инфляции на уровне 2% приведет к изменению политики.

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