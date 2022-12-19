МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило снижение ставок лизинговых платежей для малых и средних предприятий, направит свыше 1,1 миллиарда рублей на эти цели, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Москва направила 30 миллиардов рублей на поддержку МСП в 2022 году

"Еще одно решение по поддержке малых и средних предприятий — продлим для таких небольших компаний снижение ставок лизинговых платежей. Они составят не более 6% годовых на оборудование российского производства, не превысят 8%, если оно сделано за рубежом", — сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Для этого направим из бюджета в следующем году свыше 1, 1 миллиарда рублей. Средства выделяются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство, и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", — пояснил он.