МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, в частности, растут инвестиции в основной капитал, и для поддержки этих позитивных тенденций правительство выделит 3 миллиарда рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. TAC: конгресс объявил Америке тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского

"Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, восстанавливается промышленное производство, растут инвестиции в основной капитал. Об этом подробно говорил президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Чтобы поддержать позитивные процессы, выделим около 3 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета. Средства получат 19 российских субъектов", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Среди регионов, которые получат такую поддержку, — Башкирия, Краснодарский и Приморские края, Владимирская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская и другие области. Глава правительства уточнил, что на федеральную помощь могут рассчитывать территории, которые успешно внедрили у себя региональный инвестиционный стандарт — это комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своей территории для капиталовложений. Благодаря такой поддержке регионы смогут активней работать с бизнесом, а предприниматели — уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизив стоимость своего проекта, пояснил Мишустин.