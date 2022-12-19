МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации. Банк России не усомнился в платежеспособности ВТБ при покупке "Открытия"

"Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран, и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма ожидаем, что они будут востребованы", – сообщил через пресс-службу старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.

Указывается, что новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц.

Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Вальвачев добавил, что в следующем году ВТБ продолжит активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планирует удвоить их число.