МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран, и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма ожидаем, что они будут востребованы", – сообщил через пресс-службу старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.
Указывается, что новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц.
Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Вальвачев добавил, что в следующем году ВТБ продолжит активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планирует удвоить их число.
https://1prime.ru/finance/20221219/839224378.html
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