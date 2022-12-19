МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Расходы бюджета России на продление льготной ипотеки на жилье в новостройках будут незначительные, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы. Российские банки ожидают сохранения спроса на льготную ипотеку

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены до 8% годовых. В то же время глава государства отметил, что этот механизм постепенно планируется сворачивать. Одновременно будет расширен доступ к семейной ипотеке — она станет основным льготным инструментом.

"Это очень сильно зависит от уровня ключевой ставки. Исходя из наших прогнозов по ставке, которые я вам не скажу…, там незначительные расходы. Точные цифры не помню, но там что-то вполне разумное в силу того, что до 8% доводится", — ответил Моисеев на вопрос о бюджетных расходах на продление программы.

Средняя ставка по рыночной ипотеке, сообщал в четверг глава "Дом.РФ" Виталий Мутко, на данный момент составляет порядка 11%. В рамках льготной ипотеки государство компенсирует банкам разницу между льготной и рыночной ставкой.