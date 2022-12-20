ВАШИНГТОН, 20 дек — ПРАЙМ. В конгресс США внесли в понедельник законопроект о государственном финансировании на 2023 финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года. Согласно документу, сумма бюджета составит 1,7 триллиона долларов. Законопроект опубликован на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям. Больше, чем валюта. Похоронить доллар можно лишь при участии США

Он предусматривает выделение порядка 798 миллиардов долларов на оборонные расходы. Таким образом, объем оборонных расходов США вырастет на 69 миллиардов долларов по сравнению с 2022 годом, то есть почти на 10%.

Согласно документу, почти семь миллиардов долларов заложены в бюджет на операции европейского командования, помощь в разведке. "Операции европейского командования и связанная с ними деятельность — 6,98 миллиарда долларов на поддержку миссии, разведывательную поддержку, оплату, оборудование и связанную с этим деятельность", — сказано в документе.

Для Украины предусмотрено 45 миллиардов долларов, следует из текста документа. На экономическую и бюджетную поддержку властей Украины предусмотрено 13,37 миллиарда долларов, а также 2,4 миллиарда для поддержки украинских беженцев, говорится в дополнении к проекту бюджета.

"Экономическая помощь — 13,37 миллиарда долларов в качестве жизненно необходимой экономической и бюджетной поддержки правительства Украины, включая поддержку энергетической безопасности Украины и других важных потребностей в инфраструктуре, а также помощь другим странам, пострадавшим от ситуации в Украине", — сказано в документе.

Кроме того, 2,4 миллиарда долларов предусмотрено на расселение, поддержку и уроки английского для украинских беженцев.

Проект бюджета также предусматривает выделение 166 миллионов долларов госдепартаменту и агентству по международному развитию (USAID) для реагирования на украинский конфликт, включая 13,5 миллионов долларов на осуществление надзора за процессом распределения этой помощи. В США "пожалели" Европу из-за введения потолка цен на российскую нефть

Предполагается предоставление 350 миллионов долларов странам на противодействие России, включая 225 миллионов долларов для Эстонии, Латвии и Литвы, 35 миллионов долларов для Польши. Румыния, Болгария и Грузия получат 30, 20 и 40 миллионов долларов соответственно.

Проект бюджета также содержит положение о запрете на использование социальной сети TikTok американскими госслужащими.

Спецслужбы США неоднократно заявляли, что считают TikTok угрозой нацбезопасности.

Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео уже запрещено госслужащим штатов Джоржия, Техас, Алабама, Северная и Южная Дакота.