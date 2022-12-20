Минск договорился с Москвой о помощи в реструктуризации долга
Премьер Белоруссии Головченко: найдено понимание о помощи Москвы в реструктуризации долга
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МИНСК, 20 дек — ПРАЙМ. Найдено понимание с Москвой по кредитной поддержке в рамках реструктуризации долга Минска перед российскими финансовыми учреждениями, заявил белорусский премьер Роман Головченко.
"Мы услышали от президентов (по итогам прошедших в Минске переговоров — ред.) абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег", — процитировало премьера во вторник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Головченко отметил, что "в этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику".
"Надо досчитать окончательно сумму", — добавил он.
https://1prime.ru/finance/20221220/839237341.html
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