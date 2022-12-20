МИНСК, 20 дек — ПРАЙМ. Найдено понимание с Москвой по кредитной поддержке в рамках реструктуризации долга Минска перед российскими финансовыми учреждениями, заявил белорусский премьер Роман Головченко.

Города мира. Минск

ЕАБР спрогнозировал снижение ВВП Белоруссии по итогам года

"Мы услышали от президентов (по итогам прошедших в Минске переговоров — ред.) абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег", — процитировало премьера во вторник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Головченко отметил, что "в этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику".

"Надо досчитать окончательно сумму", — добавил он.