МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в 2023 году направит на инвестиции рекордные 2 миллиарда долларов, средства будут распределены поровну между энергетическим и угольными дивизионами, следует из сообщения компании. Госдума обеспечит контроль за вторым этапом инвестквот на вылов биоресурсов

"В следующем году СУЭК реализует рекордную инвестиционную программу. По словам генерального директора компании Максима Басова, рекордные 2 миллиарда долларов будут направлены на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов. Инвестиции поровну разделятся между основными дивизионами компании: 1 миллиард долларов направят в сектор энергетики, еще 1 миллиард долларов — в угольные активы", — говорится в сообщении.

СУЭК — крупнейшая угольная компания России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в пятерку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 субъектах РФ. На них работают более 70 тысяч человек.