СУЭК направит два миллиарда долларов на инвестиции
СУЭК направит рекордные два миллиарда долларов на инвестиции в 2023 году
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в 2023 году направит на инвестиции рекордные 2 миллиарда долларов, средства будут распределены поровну между энергетическим и угольными дивизионами, следует из сообщения компании.
"В следующем году СУЭК реализует рекордную инвестиционную программу. По словам генерального директора компании Максима Басова, рекордные 2 миллиарда долларов будут направлены на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов. Инвестиции поровну разделятся между основными дивизионами компании: 1 миллиард долларов направят в сектор энергетики, еще 1 миллиард долларов — в угольные активы", — говорится в сообщении.
СУЭК — крупнейшая угольная компания России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в пятерку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 субъектах РФ. На них работают более 70 тысяч человек.
https://1prime.ru/finance/20221220/839239028.html
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