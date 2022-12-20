МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российские парламентарии уже на этой неделе могут рассмотреть в первом чтении законопроект, который предлагает убрать комиссию за переводы между своими счетами в разных банках до 1,4 миллиона рублей в месяц, пишет "Коммерсант". Госдума приняла закон о создании АИСС под управлением "дочки" Банка России

Отмечается, что потом отметку бесплатного лимита переводов средств со счета на счет одного физлица могут пересмотреть.

Отмечается, что изменения в законопроект, которые могут внести депутаты, будут касаться возможности сделать переводы с одного собственного счета на другой, так же свой, счет в другой кредитной организации в пределах лимита 1,4 миллиона рублей в месяц.

Как рассказал изданию глава комитета по финрынкам Анатолий Аксаков, один из авторов проекта, пока уровень лимита не утвержден окончательно.

Депутат также отметил, что возможно пересмотреть предельный размер суммы в будущем.

Как рассказал "Ъ" источник, ранее в Думе просили представителей Банка России объяснить, почему для лимита была выбрана сумма именно 1,4 миллиона рублей, но "логичных разъяснений" там не дали.

"Указанная сумма ни экономически, ни юридически никак не соотносится с правоотношениями в части исполнения кредитной организацией распоряжений о переводе денежных средств клиентов", — считают представители комитета. Но в целом они выступают за эту концепцию, "отмечая социальную направленность законопроекта, а также важность и актуальность вопросов повышения уровня защиты прав россиян".