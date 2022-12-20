МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor совместно со своими партнерами по газовому месторождению Сневит (Snøhvit) инвестирует 13,2 миллиарда норвежских крон (1,3 миллиарда долларов) в модернизацию терминала по производству сжиженного природного газа (СПГ) Хаммерфест в Норвегии, сообщает компания. Потолок цен на газ в ЕС может отпугнуть экспортеров СПГ, считает эксперт

"Партнеры по Snøhvit инвестируют 13,2 миллиарда норвежских крон в модернизацию терминала по производству СПГ Хаммерфест (HLNG) на острове Мелкейе", — говорится в заявлении.

На HLNG будут установлены модули по сжатию газа, которые помогут расширить плато добычи и обеспечивать достаточный приток газа из пласта, что, в свою очередь, позволит поддерживать высокий уровень поставок СПГ с предприятия.

Также вместо газотурбинной генерации терминал будет использовать электроэнергию, которую планируется поставлять в Хаммерфест с "большой земли". Для этого предполагается построить высоковольтную линию электропередачи. Это позволит сократить выбросы углекислого газа с предприятия примерно на 850 тысяч тонн в год, что эквивалентно приблизительно 2% суммарных годовых выбросов Норвегии.

"Snøhvit Future укрепит позиции Норвегии как надежного и долгосрочного поставщика СПГ в Европу. Электрификация позволит нам поставлять этот газ с практически нулевыми выбросами парниковых газов при производстве. Инвестиции обеспечат долгосрочную эксплуатацию HLNG и экспорт газа с острова Мелкейя до 2050 года", — заявил исполнительный вице-президент Equinor по развитию проектов, бурению и закупкам Гейр Тунгесвик (Geir Tungesvik).

Как следует из заявления, в нормальных производственных условиях HLNG поставляет 18,4 миллиона кубометров газа в день, или 6,5 миллиарда кубометров в год, что эквивалентно энергопотреблению около 6,5 миллионов европейских домов, или 5% всего норвежского экспорта газа.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.