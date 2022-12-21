МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Подкомиссия Минфина, входящая в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями, приняла четыре критерия для одобрения продажи "недружественными" иностранцами активов в России, один из них — это согласие на рассрочку платежа за актив либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет, пишет в среду издание РБК, ссылаясь на источники и сам Минфин. НРД подтвердил получение лицензии Люксембурга на разблокировку активов

"Подкомиссия Минфина ввела условие добровольного взноса в бюджет со сделок по продаже активов иностранцами… Он составит не менее 10% от операции. Альтернатива взносу — согласие на рассрочку платежа для покупателя", — сказали источники РБК в международных компаниях.

Издание ссылается на рабочую версию протокола заседания подкомиссии от 12 декабря, где фигурируют все критерии, принятые ведомством. "Подтверждаем применение данных критериев", — сообщили РБК в пресс-службе Минфина. Подкомиссию, которая наделена полномочиями выдавать разрешения на сделки с иностранцами, возглавляет министр финансов Антон Силуанов.

Из протокола следует, что при принятии решения об одобрении сделок комиссия будет исходить из следующих критериев: наличие независимой оценки стоимости активов; наличие рассрочки платежа для покупателя на один-два года либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере "не менее 10% от суммы осуществляемой сделки"; продажа актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки; установление ключевых показателей эффективности (KPI) для новых акционеров.

Ранее не было какого-либо перечня формализованных критериев одобрения сделок с "недружественными" иностранцами, однако в июне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин раскрывал, что иностранцы продают бизнесы в России с дисконтом не менее 50%, и Силуанов подтверждал, что это — одно из условий, отмечает издание. А Центр стратегических разработок (ЦСР) в октябре оценивал, что в среднем дисконты при продаже российских подразделений иностранными компаниями составляют около 70%.