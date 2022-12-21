ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек — ПРАЙМ. На строительство подмосковных дорог намерены направить около 220 миллиардов рублей из бюджета в ближайшие пять лет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Россия достигла целевых показателей по ремонту региональных дорог досрочно

"У нас принята пятилетняя федеральная программа по строительству дорог. Эта программа на сегодняшний день расписана в том числе и на Подмосковье…", — сказал он.

Глава правительства добавил, что 160 миллионов рублей выделят на дороги Московской области по федеральной программе, еще 56 миллиардов пойдет на строительство региональных автомобильных путей.

Мишустин подчеркнул, что в этих условиях все будут обеспечены работой.