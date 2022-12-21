Мишустин рассказал о финансировании строительства дорог в подмосковье
Мишустин: около 220 миллиардов рублей хотят направить на строительство дорог в Подмосковье
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ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек — ПРАЙМ. На строительство подмосковных дорог намерены направить около 220 миллиардов рублей из бюджета в ближайшие пять лет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"У нас принята пятилетняя федеральная программа по строительству дорог. Эта программа на сегодняшний день расписана в том числе и на Подмосковье…", — сказал он.
Глава правительства добавил, что 160 миллионов рублей выделят на дороги Московской области по федеральной программе, еще 56 миллиардов пойдет на строительство региональных автомобильных путей.
Мишустин подчеркнул, что в этих условиях все будут обеспечены работой.
https://1prime.ru/finance/20221221/839253723.html
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