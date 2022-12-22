МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, пишут "Известия". По данным издания, жертвами становятся клиенты банков, получившие новые платежные карты. Злоумышленники звонят людям через 10–15 минут после доставки карты и предлагают якобы ее активировать. На самом деле преступники пытаются выманить данные, чтобы похитить деньги со счета. Россиянам рассказали, почему нельзя шутить над мошенниками

Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" и координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева рассказала, что чаще всего о выпуске новых карт, их функционале — дебетовая, кредитная, карта рассрочки — и движениях средств на счетах мошенники узнают от "кротов" среди сотрудников банков, в том числе штатных курьеров.

Настоящие сотрудники банка также могут позвонить клиенту после выпуска карты, но лишь для того, чтобы выяснить, доволен ли он качеством сервиса, и напомнить об активации в течение определенного срока.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский отметил, что разница между настоящим банковским сотрудником и мошенником состоит в том, что первый обычно звонит с предложением, а второй — с целью получения информации. Причем злоумышленники что-то требуют от клиента, не дают времени на размышления и давят на него.

Для защиты своей банковской карты эксперты призывают соблюдать несколько простых правил — прежде всего нужно хранить сведения о карте, ее реквизитах, PIN-коде в условиях, обеспечивающих их недоступность для посторонних.

Член комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов советует при поступлении звонка "из банка" не поддаваться спешке и панике — лучше спокойно проанализировать ситуацию и перезвонить по номеру телефона, указанному на карте или в договоре обслуживания.

По его словам, даже если ваш счет или банковскую карту заблокировали, сотрудник банка может лишь сообщить об этом и рассказать о том, как их разблокировать.

"Если вы обнаружили, что информация о полных реквизитах вашей банковской карты, ее CVV-коде, PIN-коде стала общедоступной или вы потеряли карту, сразу же обратитесь в банк по телефону или лично с просьбой заблокировать карту для перевыпуска с изменениями реквизитов. Сделайте это, пока ей не воспользовались злоумышленники", — заключил эксперт.