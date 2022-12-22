МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российские банки за счет работы антиотмывочной платформы Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК) не дали вывести в теневой оборот уже 28 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. В России начал действовать закон о заморозке активов за один день

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЗСК в полном объеме заработала с 1 июля этого года. При этом подключать к ней банки в пилотном режиме ЦБ начал с конца марта.

"Банки не допустили вывод в теневой оборот 28 миллиардов рублей, отказав в проведении операций клиентам с высоким уровнем риска", — сообщили в ЦБ.

По последним данным регулятора, в антиотмывочном сервисе доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к низкому уровню риска, так называемых "зеленых" клиентов, составляет 98,1%, "желтых" (среднего уровня риска) — 1,1%, "красных" (высокого уровня риска) — 0,8%.

"При этом мы фиксируем снижение количества отказов кредитных организаций клиентам с низким уровнем риска в платформе ЗСК более чем на треть", — добавили в пресс-службе ЦБ.

Летом зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова рассказывала, что регулятор планирует распространить действие своей антиотмывочной платформы на физлиц и до конца года обсудит этот вопрос с банками. В пресс-службе регулятора сказали, что о конкретных сроках включения в платформу сведений по населению говорить пока преждевременно.