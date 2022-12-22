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2022
https://1prime.ru/finance/20221222/839267644.html
Турецкий центробанк впервые с июля не стал снижать ставку
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Центробанк Турции впервые с июля не стал снижать учетную ставку, сохранил ее на уровне 9%, говорится в сообщении регулятора. "Учетная ставка сохранена на уровне 9%", — сообщил... ПРАЙМ, 22.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 22 дек — ПРАЙМ. Центробанк Турции впервые с июля не стал снижать учетную ставку, сохранил ее на уровне 9%, говорится в сообщении регулятора.
"Учетная ставка сохранена на уровне 9%", — сообщил центробанк.
Ранее регулятор делал ставку на снижение ставки, опустив ее в итоге с 14 до 9%.