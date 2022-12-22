АНКАРА, 22 дек — ПРАЙМ. Центробанк Турции впервые с июля не стал снижать учетную ставку, сохранил ее на уровне 9%, говорится в сообщении регулятора.

"Учетная ставка сохранена на уровне 9%", — сообщил центробанк.

Ранее регулятор делал ставку на снижение ставки, опустив ее в итоге с 14 до 9%.