МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Цифра брокер" (бывшая компания "Фридом финанс") в ближайшие дни направит официальный запрос в регулирующие органы Бельгии и Люксембурга о разблокировке активов клиентов на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) в Euroclear и Clearstream, следует из сообщения брокера. Бельгия и Люксембург разрешили временно разблокировать ценные бумаги в НРД

"Цифра брокер" в ближайшие дни направит официальный запрос в главное управление казначейства Королевства Бельгии и министерство финансов Люксембурга о выдаче разрешения на перевод ценных бумаг клиентов, заблокированных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream", — говорится в сообщении.

На данном этапе определить сроки ответа со стороны этих органов не представляется возможным, добавляет брокер.

"Реестр ценных бумаг, в отношении которых будут поданы заявления на разблокировку, фиксируется на закрытие дня 22 декабря 2022 года. Если на указанную дату ваши бумаги находились на хранении на блокировочных разделах или в депозитарии "Цифра брокер", и вы не являетесь подсанкционным лицом, то ваши ценные бумаги, за исключением санкционных ценных бумаг, будут включены в заявления на разблокировку", — проясняет брокер.

Ранее НРД получил первую генеральную лицензию от министерства финансов Люксембурга, разрешающую разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против депозитария. Согласно тексту лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года.

Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.