МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 62 (2394).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 808-П от 17.10.2022 "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, обязательных для лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, к обеспечению бюро кредитных историй защиты информации, указанной в статье 4 Федерального закона "О кредитных историях", при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты, а также к сохранности информации, полученной в процессе деятельности кредитного рейтингового агентства" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71409 от 7.12.2022, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6313-У от 11.11.2022 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам ведения некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета и составления бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71464 от 13.12.2022, вступает в силу с 1.01.2025/;

— приказ № ОД-2580 от 14.12.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации "Национальное потребительское общество взаимного страхования";

— приказ № ОД-2651 от 21.12.2022 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Кросна-Банк" АО "Кросна-Банк" /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-018-34/138 от 16.12.2022 "О неприменении Банком России мер воздействия к операторам финансовых платформ";

— отчет по результатам ежегодного мониторинга значений страховых тарифов, применяемых при обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, и их обоснованности, а также воздействия данного вида страхования на развитие субъектов предпринимательской деятельности в сфере транспорта за период с 2013 по 2021 год.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: решение Совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 19 декабря 2022 г; сообщения Банка России.