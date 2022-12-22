БРЮССЕЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) при соблюдении ряда условий, следует из сообщения на сайте минфина страны. В ЦБ прокомментировали решения по разблокировке активов НРД

Евросоюз 3 июня внес НДР в санкционный список, затем в рамках 8 пакета ограничительных мер, ЕС принял поправки, касающиеся разблокировки средств, депонированных в НРД.

Эти поправки "дают возможность операторам выйти из НРД и применяются только к продаже позиций, удерживаемых через замороженные счета НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД", поясняется в релизе.

"Главное управление казначейства обозначило условия, подходящие для продажи позиций, депонированных в НРД и замороженных на счетах бельгийского финансового учреждения", — говорится в релизе.

Среди этих условий, в частности, — проверка заявителя и его бенефициарных владельцев.

Последнюю заявку на соответствующие операции можно будет подать 7 января 2023 года.

"Эти условия будут применяться в соответствии с европейским законодательством… при условии, что никакое другое лицо, находящееся под санкциями, не вовлечено (в этот процесс — ред.)", — говорится в релизе.

Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов.

В сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов.

Согласно тексту люксембургской лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года. НРД подтвердил получение генеральной лицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов.