ЦБ рассказал, будут ли применять цифровой рубль для международных расчетов
ЦБ: внедрение цифрового рубля для международных расчетов будет зависеть от партнеров России
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Платформа цифрового рубля изначально предполагает возможность его использования для международных расчетов, однако внедрение такого способа оплаты будет зависеть от торговых партнеров России, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"При разработке платформ цифрового рубля изначально закладывалась функциональность интероперабельности, то есть возможности его сопряжения с другими цифровыми валютами центральных банков. То есть с нашей стороны такая возможность, такая функциональность будет предоставлена. А дальше уже внедрение будет зависеть от технических возможностей и готовности к сотрудничеству на другой стороне", — сказал он в интервью РБК.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре прошлого года. Эмитент и оператор платформы — ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.
https://1prime.ru/finance/20221227/839316551.html
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