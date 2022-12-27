МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минфин и Банк России до конца первого квартала представят для обсуждения проект стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, говорится в сообщении Минфина. Экс-сотрудник японского минфина объяснил корректировку политики ЦБ страны

"Минфин России и Банк России разработают Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Документ будет нацелен на более эффективное использование гражданами возможностей финансового рынка и снижение рисков, связанных с финансовым мошенничеством. Проект Стратегии будет представлен для обсуждения до конца I квартала 2023 года. Такое решение приняла межведомственная координационная комиссия (МВКК) по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017–2023 годы", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что участники межведомственной комиссии договорились сосредоточить усилия на повышении финансовой грамотности людей с невысокими доходами и пожилых людей, которые наиболее уязвимы к рискам финансового мошенничества. Приоритетом в работе по инвестиционной грамотности станет акцент на коллективных инвестициях как более безопасных для новичков на фондовом рынке.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в 2022 году завершилось внедрение финансовой грамотности в стандарты общего образования. "Преподавание финансовой грамотности охватило уже 20 млн учащихся в школах, колледжах и вузах", – приводятся в сообщении ее слова.

"И мы видим первые результаты. Так, по данным исследования, которое для нас провел ФОМ, молодые люди демонстрируют самые высокие темпы роста финансовой грамотности, они лучше понимают важность сбережений, диверсификации инвестиций, ответственно относятся к своим вложениям. И это залог их будущего финансового благополучия и расширения класса частных инвесторов, которые так нужны нашей экономике", — добавила Набиуллина.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что уникальность нынешней программы финансового просвещения заключается в масштабе и разнообразии целевой аудитории. Акцент делается не только на детях и молодежи, но и на старшем поколении, как наиболее подверженном воздействию мошенников.

"Важно, что программы по развитию финансовой грамотности становятся все масштабнее и разнообразнее, они есть в 85 субъектах РФ. Самыми активными по реализации инициатив в этой сфере стали Воронежская, Кировская, Курганская, Ульяновская области, Краснодарский край", — приводятся в сообщении слова Силуанова.

Министр отметил, что во времена перемен и нестабильности очень важно научиться принимать взвешенные финансовые решения. "Одна из задач государства – поддерживать образовательную и информационную среду, которая поможет человеку постоянно получать актуальные, нужные для жизни знания и ответы на важные вопросы в сфере финансов", — добавил он.