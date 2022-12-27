МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России предлагает оценить необходимость учета в банковском регулировании рисков, связанных с отдельными видами цифровых прав — ЦФА, УЦП (цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права), гибридных и других цифровых прав, говорится в документе, опубликованном регулятором. Банк России предложил ввести несколько временных послаблений для банков

"Что мы предлагаем: … оценить необходимость учета в банковском регулировании рисков, связанных с отдельными видами цифровых прав (ЦФА, УЦП, гибридных и иных цифровых прав)", — говорится в документе, опубликованном регулятором.

Действующее банковское регулирование не содержит понятия ЦФА, УЦП или цифровые права и не регламентирует порядок определения рисков, связанных с вложением банков в цифровые права. Кроме того, оно не определяет порядок учета активов банков, в том числе при расчете капитала и обязательных нормативов, которые участвуют в выпуске цифровых прав, объяснили в ЦБ.

Регулятор также предлагает уточнить порядок расчета капитала и оценки рисков при вложении банков в цифровые права, исходя из вида актива, право на который удостоверяет данный инструмент. А еще оценить риски по активам банка, на которые выпускаются цифровые права.

"Основными целями для регулятора при использовании банками цифровых прав являются обеспечение финансовой стабильности и преемственность правила "один тип рисков – одно применимое регуляторное правило", — заключили в ЦБ.