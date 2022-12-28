Банк России в 2023 году повысит требования к резервам банков при выдаче ипотеки от застройщиков
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк России планирует в первом квартале 2023 года повысить требования к резервам банков при выдаче ипотеки в рамках программ от застройщиков по околонулевым ставкам, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
"Наилучшим инструментом, который может воздействовать на эту проблему, являются повышенные резервы по кредитам… В первом квартале 2023 года планируется внести изменения в положение 590-П, которое регламентирует расчет банками резервов", — заявила она в интервью газете "Известия".
Данилова пояснила, что банки берут от застройщика комиссию и соглашаются на низкую ставку, которая существенно отличается от рыночной, на весь срок ипотеки вплоть до 25 лет. "При этом банки недооценивают риски, поэтому повышенный уровень резервов экономически обоснован", — добавила Данилова.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина осенью говорила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция, которая вводит заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она отмечала, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.
https://1prime.ru/finance/20221228/839329308.html