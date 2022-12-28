МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк России планирует в первом квартале 2023 года повысить требования к резервам банков при выдаче ипотеки в рамках программ от застройщиков по околонулевым ставкам, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. ЦБ предлагает сделать возможность получения льготной ипотеки однократной

"Наилучшим инструментом, который может воздействовать на эту проблему, являются повышенные резервы по кредитам… В первом квартале 2023 года планируется внести изменения в положение 590-П, которое регламентирует расчет банками резервов", — заявила она в интервью газете "Известия".

Данилова пояснила, что банки берут от застройщика комиссию и соглашаются на низкую ставку, которая существенно отличается от рыночной, на весь срок ипотеки вплоть до 25 лет. "При этом банки недооценивают риски, поэтому повышенный уровень резервов экономически обоснован", — добавила Данилова.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина осенью говорила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция, которая вводит заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она отмечала, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.