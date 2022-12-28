МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает сделать возможность получения льготной ипотеки однократной: это позволит избежать инвестиционного спроса на недвижимость, который разгоняет стоимость жилья и делает его менее доступным, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. ЦБ повысит требования к резервам банков при выдаче ипотеки от застройщиков

"Мы также всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается", — сообщила она в интервью газете "Известия".

Также, по ее словам, ЦБ направил в декабре в правительство предложение по запрету объединять ипотеку от застройщика с государственной льготной программой, которая, как известно, продлена до 1 июля 2024 года. "Нам кажется это логичным с точки зрения снижения бюджетных рисков. Если государство в лице Минфина берет на себя процентные риски, то такие кредиты не должны сопровождаться завышением стоимости жилья", — пояснила Данилова.

Она отметила, что такая практика сейчас распространена: в двух третих кредитов от застройщика одновременно применяется и льготная ипотека. Это дает банкам возможность предлагать гражданам привлекательную ставку, но ценой завышения стоимости недвижимости.

О том, что Банк России обратился в правительство с просьбой запретить использовать льготные госпрограммы на "ипотеку от застройщиков", глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла в середине декабря.