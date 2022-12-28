МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что банки не выдадут россиянам значимых объемов кредитов в юанях, сообщила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ

"Для заемщиков-граждан, на наш взгляд, рискованны все валютные кредиты — не только в долларах и евро, но и в юанях. Причина в том, что доходы россиян по большей части номинированы в рублях. Когда кредит номинирован в валюте, это делает человека уязвимым в случае валютных колебаний", — заявила она в интервью газете "Известия".

Такая проблема в России была на рынке ипотечного кредитования в 2014 году, и хоть доля таких кредитов была небольшая, около 4%, история была громкая, пришлось принимать меры господдержки таких заемщиков, напомнила Данилова.

"Для предотвращения таких случаев по валютным кредитам (неважно в долларах или юанях) действует заградительная надбавка к коэффициентам риска (200% и даже 500% по кредитам с высоким ПСК). Мы рассчитываем, что значимых объемов розничных кредитов в юанях не будет", — заявила глава департамента.

При этом растет интерес граждан к юаням как инструменту сбережений, доля юаня в валютных средствах граждан достигла 11% (в депозитах в целом — 1%), добавила она.

Кроме того, по ее словам, китайская валюта становится все более популярной для корпоративного кредитования. Это связано с ростом экспортной выручки в юанях, поэтому для компаний естественно и привлекать кредиты, и размещать облигации в юанях.