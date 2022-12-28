МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Условия программы льготной ипотеки в 2023 году могут скорректировать, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин. ЦБ предлагает сделать возможность получения льготной ипотеки однократной

Зам главы правительства отметил, что власти страны договорились сохранить ипотеку под восемь процентов из-за инфляции.

"Посмотрим, как будет идти в следующем году, если что – будем корректировать", — сказал он в интервью "Россия-24".

Хуснуллин добавил, что условия кредита сохранятся для тех, кто уже его оформил.