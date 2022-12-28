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2022
https://1prime.ru/finance/20221228/839332775.html
Хуснуллин допустил корректировку программы льготной ипотеки
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Условия программы льготной ипотеки в 2023 году могут скорректировать, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Зам главы правительства отметил, что власти страны договорились... ПРАЙМ, 28.12.2022
финансы, новости, ипотека, марат хуснуллин, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Условия программы льготной ипотеки в 2023 году могут скорректировать, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Зам главы правительства отметил, что власти страны договорились сохранить ипотеку под восемь процентов из-за инфляции.
"Посмотрим, как будет идти в следующем году, если что – будем корректировать", — сказал он в интервью "Россия-24".
Хуснуллин добавил, что условия кредита сохранятся для тех, кто уже его оформил.