МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Решение Банка Японии повысить потолок доходности по гособлигациям, возможно, является первым шагом в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Об этом во вторник сказал Такатоси Ито, профессор Колумбийского университета, который имеет тесные связи с управляющим Банка Японии Харухико Куродой. Экс-сотрудник японского минфина объяснил корректировку политики ЦБ страны

В этом месяце центральный банк удивил рынки, расширив диапазон колебаний доходности долгосрочных облигаций до +/-50 базисных пунктов от +/-25 базисных пунктов, оставив другие параметры политики без изменений. Данная мера нацелена на сглаживание искажений на рынке, вызванных политикой контроля над кривой доходности (YCC).

Тогда Курода сказал, что такое решение не является прелюдией к отказу от сверхмягкой политики, так как недавнее повышение цен означает, что с учетом коррекции на инфляцию реальная процентная ставка падает.

"Курода прав в этом техническом аспекте. Но изменение в политике YCC, тем не менее, может оказаться первым шагом в нормализации денежно-кредитной политики", — отметил Ито в колонке, опубликованной на сайте Project Syndicate.

Есть веские основания полагать, что прогноз Банка Японии, согласно которому инфляция вновь окажется ниже целевого уровня в 2% в следующем году, окажется неверным, сказал Ито, которого некоторые аналитики рассматривают как возможного кандидата на пост управляющего Банка Японии, когда Курода в апреле уйдет в отставку.

В ноябре годовая потребительская инфляция достигла 2,8% даже без учета цен на энергоносители и продукты питания. По словам Ито, это означает, что она может оставаться выше 2% и в следующем году, даже если цены на энергоресурсы и продукты перестанут расти.

В следующем году переговоры о заработной плате, вероятно, приведут к значительному росту оплаты труда, что частично компенсирует инфляцию для работников. Это повысит покупательную способность потребителей и вызовет рост цен ввиду усиления спроса, считает он.

"Это будет идеальной предпосылкой для достижения целевого уровня инфляции на более устойчивой основе, — сказал Ито. — Новый год может принести удачное завершение сверхмягкой денежно-кредитной политики в Японии, которая проводилась в течение 10 лет".

Ито и Курода, которые были близки с тех пор, как они вместе работали в Министерстве финансов в 1999-2001 годах, активно выступали за то, чтобы Банк Японии принял целевой уровень инфляции в 2%, чтобы завершить период дефляции. Банк Японии сделал это в начале 2013 года и развернул масштабную программу стимулирования, когда Курода стал управляющим.

Однако масштабная программа покупки активов, введенная Куродой, не смогла спровоцировать рост инфляции, что вынудило Банк Японии принять программу YCC.

Хотя растущие цены на сырье подтолкнули инфляцию выше 2%, Курода исключает вероятность скорого повышения ключевой процентной ставки, исходя из того, что заработная плата должна расти сильнее, чтобы инфляция оставалась на уровне 2% на устойчивой основе.