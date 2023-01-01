МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Единственной официальной денежной единицей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 1 января стал рубль, обращение гривны прекратилось 31 декабря 2022 года, но ее еще можно обменять. Регионы получат средства для расселения аварийного жилья

Положение об организации денежного обращения закреплено в конституционных законах о принятии новых территорий в состав РФ.

"Денежной единицей… является рубль… С 1 января 2023 года расчеты наличными денежными средствами… между юридическими лицами, с участием физических лиц, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в документе.

Обращение гривны и осуществление расчетов в гривнах допускалось до 31 декабря 2022 года, при этом и в 2023 году предусмотрен обмен гривны на рубли в кредитных организациях или кредитных учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территориях новых регионов, "по курсу, установленному данными кредитными организациями или кредитными учреждениями".