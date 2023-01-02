МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Хорватия утратила основной атрибута суверенитета и возможности влиять на свой финансовый рынок, — такое мнение высказал в Twitter замглавы Национального движения Польши и депутат сейма Кшиштоф Босак, комментируя вступление Хорватии в Евросоюз и переход на евро. Об этом пишут "Известия". Евросоюз согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

Как отметил Босак, Хорватия после перехода на евро утратила "основной атрибут суверенитета" — возможность проводить денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок.

"Правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, приняло евро и тем самым поставило страну под власть центрального банка Франкфурта-на-Майне", — подчеркнул польский депутат.