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2023
https://1prime.ru/finance/20230106/839400544.html
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам декабря
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. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам декабря замедлилась до 9,2% с 10,1% в ноябре, следует из данных Евростата. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 06.01.2023
финансы, экономика, новости, статистика, еврозона, инфляция в европе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам декабря замедлилась до 9,2% с 10,1% в ноябре, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 9,7%.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 5% годовых.
Только за декабрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, снизились на 0,3%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 5,2% с 5% в ноябре.
Самая высокая годовая инфляция по итогам декабря была зафиксирована в Латвии (20,7%), Литве (20%) и Эстонии (17,5%), самая низкая — в Испании (5,6%), Люксембурге (6,2%) и во Франции (6,7%).