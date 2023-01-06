МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам декабря замедлилась до 9,2% с 10,1% в ноябре, следует из данных Евростата. Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно вырос в декабре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 9,7%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 5% годовых.

Только за декабрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, снизились на 0,3%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 5,2% с 5% в ноябре.

Самая высокая годовая инфляция по итогам декабря была зафиксирована в Латвии (20,7%), Литве (20%) и Эстонии (17,5%), самая низкая — в Испании (5,6%), Люксембурге (6,2%) и во Франции (6,7%).