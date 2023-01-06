ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Эстонии в 2022 году превысила 19% по сравнению со средним значением 2021 года, сообщил в пятницу республиканский департамент статистики. Жителям Эстонии пообещали тяжелые времена

"Индекс потребительских цен в Эстонии в 2022 году составил 19,4% по сравнению со средним значением 2021 года, В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Эстонии повысился по сравнению с декабрем 2021 года на 17,6%", — говорится в сообщении.

По данным департамента, в 2022 году основным фактором, влияющим на индекс, было изменение цен, связанных с жильем. Цена электроэнергии, поставляемой в дома, выросла за год на 94,4%, газа — на 123,8%, твердого топлива — на 73,5%, тепловой энергии — на 49,1%. В целом расходы на жилье выросли в годовом выражении на 50,8%.

Почти четверть общего повышения индекса цен в 2022 году составили продукты питания. Больше всего подорожали мука и крупы (53,6%), сахар (50,9%) и яйца (45%). Бензин стал дороже на 30%, а дизельное топливо — на 45,9%, отмечает департамент.