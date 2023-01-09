МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 9 января, выпускает в обращение серебряную инвестиционную монету номиналом 3 рубля "Георгий Победоносец" и золотую инвестиционную монету номиналом 10 рублей "Золотой червонец", сообщается на сайте регулятора. В Великобритании представили первую коллекцию монет с Карлом III, пишут СМИ

"Банк России 9 января 2023 года выпускает в обращение инвестиционные монеты: серебряную номиналом 3 рубля "Георгий Победоносец"; золотую номиналом 10 рублей "Золотой червонец", — говорится в сообщении.

Диаметр серебряной монеты — 39 миллиметров, а золотой — 22,6 миллиметра. Обе монеты выходят тиражом по 500 000 штук.

На лицевой стороне монеты "Георгий Победоносец" расположены рельефное изображение государственного герба России, надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "3 рубля", "2023", обозначение металла по периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

На лицевой стороне монеты "Золотой червонец" расположены рельефное изображение государственного герба России, надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "10 рублей", обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты в центре — крестьянин-сеятель за работой, на заднем плане слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг, вверху — надпись: "Один червонец", внизу — даты "1923" и "2023".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напоминает ЦБ.