ЦБ выпустил инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" и "Золотой червонец" 9 января
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 9 января, выпускает в обращение серебряную инвестиционную монету номиналом 3 рубля "Георгий Победоносец" и золотую инвестиционную монету номиналом 10 рублей "Золотой червонец", сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 9 января 2023 года выпускает в обращение инвестиционные монеты: серебряную номиналом 3 рубля "Георгий Победоносец"; золотую номиналом 10 рублей "Золотой червонец", — говорится в сообщении.
Диаметр серебряной монеты — 39 миллиметров, а золотой — 22,6 миллиметра. Обе монеты выходят тиражом по 500 000 штук.
На лицевой стороне монеты "Георгий Победоносец" расположены рельефное изображение государственного герба России, надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "3 рубля", "2023", обозначение металла по периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
На лицевой стороне монеты "Золотой червонец" расположены рельефное изображение государственного герба России, надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "10 рублей", обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты в центре — крестьянин-сеятель за работой, на заднем плане слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг, вверху — надпись: "Один червонец", внизу — даты "1923" и "2023".
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напоминает ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20230109/839415380.html