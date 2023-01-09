МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ приступил к реализации федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей, в 2023 году на его финансирование будет направлено 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Омские предприятия увеличат экспорт сельхозтехники и картофеля в Узбекистан

"Минсельхоз России приступает к реализации федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей. В этом году его финансирование составит 5 миллиардов рублей, что в 2 раза больше, чем было выделено на это направление в 2022 году. Поддержка будет оказана 76 регионам, при этом субъекты будут авансировать средства для получателей", — говорится в сообщении.

Субсидии на единицу произведенной продукции смогут получать крупные и малые формы хозяйствования; в то же время для фермеров сохранится и погектарная поддержка на товарное производство.

Министерство подчеркивает, что особое внимание будет уделено регионам Дальнего Востока: расчет средств для субъектов Дальневосточного федерального произведен с коэффициентом 2, в том числе по направлениям семеноводства и тепличного овощеводства. Повышающий коэффициент предусмотрен и для Калининградской области – 1,2.

"Одним из важных нововведений станет поддержка личных подсобных хозяйств, применяющих специальный налоговый режим при реализации продукции. Она будет оказана сельхозтоваропроизводителям в 32 регионах страны. В целом на данное направление предусмотрено порядка 500 миллионов рублей, что составляет 10% от общего лимита", — говорится в сообщении.

С 2024 года в рамках федпроекта будет увеличено возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию овоще- и картофелехранилищ — до 25% стоимости проекта с 20%.

"Минсельхоз ожидает, что реализация всего комплекса мероприятий позволит к 2025 году нарастить объем производства картофеля в организованном секторе до 7,5 миллиона тонн, овощей открытого грунта – до 5,9 миллиона тонн", — говорится в сообщении.