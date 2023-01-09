МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Банк Credit Suisse Group AG близок к соглашению о приобретении узкоспециализированной консалтинговой компании бывшего гендиректора Citigroup Майкла Кляйна, сообщило в понедельник Bloomberg News. Акции Credit Suisse подорожали на сообщениях об инвестициях

Швейцарский банк оценит M. Klein & Company примерно в несколько сотен миллионов долларов, говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.

Credit Suisse отказался комментировать отчет. В компании M. Klein & Co на момент написания статьи не ответили на запрос Reuters о комментарии.

В конце октября Кляйн ушел из совета директоров Credit Suisse, чтобы сконцентрироваться на работе в инвестиционно-банковском подразделении, которое будет выделено и переименовано в CS First Boston.

Ожидается, что потенциальная сделка позволит акционерам M. Klein & Co. получить возможную долю в CS First Boston посредством выручки от продажи, сообщает Bloomberg.

Кляйн должен стать генеральным директором компании в 2023 году после получения одобрения регулирующих органов.