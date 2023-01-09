МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк 7 января передал необходимые для разблокировки активов клиентов документы и реестры Минфину Бельгии и Euroclear, сообщается в Телеграм-канале Альфа-инвестиции. В Бельгии раскрыли условия для разблокировки активов НРД

"Ранним утром 7 января Альфа-инвестиции передали Минфину Бельгии и Euroclear список клиентов и их активов с информацией о новых местах хранения. Теперь разблокировка активов зависит в основном от европейских регуляторов. После 15 января расскажем вам о статусе перевода", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что у компании было только несколько дней, чтобы принять заявления клиентов на перевод заблокированных активов, проверить информацию и передать реестры на перевод.

Ранее, 7 января, ВТБ также подал обращение в адрес казначейства Бельгии и минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов в Euroclear и Clearstream. Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг, поясняли в банке.

Разрешения на разблокировку активов Национального расчетного депозитария (НРД) минфин Люксембурга (где зарегистрирован Clearstream) выдал 20 декабря, казначейство Бельгии (Euroclear) — 22 декабря. При этом оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур разблокировки — до 7 января.