МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Минфин России 11 января на первых в 2023 году аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. В АКРА отметили возможность привлекательности краткосрочных ОФЗ без купона

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серий 26241 с погашением в ноябре 2032 года и 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

В целом в первом квартале 2023 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 800 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 400 миллиардов рублей, от 10 лет — 300 миллиардов.