КАЛИНИНГРАД, 11 янв — ПРАЙМ. Новым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области стала компания "Лео Логистик", это первая логистическая компания, которая получит заем из средств федеральной субсидии, выделенной региону на поддержание экономики в условиях санкций, инвестор вложит более 290 миллионов рублей в организацию морских перевозок. Киргизия будет выдавать визы сроком от пяти лет за инвестиции в экономику

"ООО "Лео логистик". Заявленный объем инвестиций — 292,05 млн рублей, количество создаваемых новых рабочих мест — 58, штатная численность работающих — 99 человек, цель инвестиционного проекта — организация и осуществление перевозок морским и иными видами транспорта", — говорится в реестре резидентов ОЭЗ в Калининградской области.

Ранее калининградские власти сообщали, что в рамках крупной региональной программы льготного финансирования льготные займы в размере от 5,7 до 300 миллионов рублей сроком на семь лет и всего под 2% годовых получили 42 областных бизнес-проекта.

Программа заработала в ноябре 2022 года с бюджетом 5,8 миллиарда рублей. Основную часть этих средств – 5,5 миллиарда рублей — регион получил благодаря решению президента России Владимира Путина. Во время поездки в Калининград в сентябре Путин по просьбе губернатора Антона Алиханова поручил в кратчайшие сроки направить субсидию на поддержку пострадавшей от санкций Евросоюза эксклавной экономики Калининградской области.

Литва с 18 июня 2022 года запретила провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.

В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом, возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов.