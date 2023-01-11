МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Минфин в ближайшие месяцы будет вынужден, скорее, продавать валюту, нежели покупать в рамках начала работы с 13 января обновленного бюджетного правила, и курс доллара сползет до 66-68 рублей, указывает директор по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой в своём аналитическом отчете. Минфин на аукционе разместил ОФЗ на 18,9 миллиарда рублей

Банк России ранее сообщил, что возобновит c 13 января куплю-продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и будет проводить их в паре "юань – рубль". А Минфин РФ ранее в среду сообщил, что с 13 января по 6 февраля направит на продажу валюту на 54,5 миллиарда рублей, и ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда.

"При текущих макро-параметрах (3330 рублей за баррель для Urals и добыче около 10,5-11 миллионов баррелей в сутки – как в декабре) в ближайшие месяцы Минфин с высокой вероятностью будет вынужден продавать валюту, нежели покупать. По нашим оценкам, каждые 10 миллиардов (в пересчете на доллары) покупок-продаж валюты в год (при прочих равных) эквивалентны изменению среднегодового курса на 1,5 рубля за доллар", — оценивает эксперт.

Существенный минус нового подхода — чувствительность операций покупки-продажи валюты к изменению валютного курса по не зависящим от нефти и газа причинам: например, более активные продажи валюты населением приведут к укреплению рубля и снижению нефтегазовых доходов бюджета в рублях, поэтому и Минфину придется либо больше продавать, либо меньше покупать, в зависимости от условий, уточняет Полевой.

Но и неопределенность влияния на курс рубля нефтяного эмбарго и ценового потолка остаётся высокой, полагает эксперт. "Однако сильного падения добычи и экспорта российской нефти в 2023 году не произойдет, хотя в ближайшие месяцы провал может быть более значительным. К счастью для рубля, частично эту потерю доходов должно компенсировать снижение импорта – из-за сезонности и уже произошедшего ослабления курса – и сокращение чистого спроса на валюту со стороны населения и компаний", — считает он.

"Поэтому в ближайшие месяцы рубль вряд ли устойчиво отклонится от текущих уровней в сторону ослабления, краткосрочно мы по-прежнему допускаем его умеренного роста: курс доллара сползет до 66-68 рублей", — резюмирует Полевой.