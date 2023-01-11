МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Необходимо укрепить финансовый суверенитет России, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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Путин: все ресурсы для выполнения приоритетных программ в стране есть

Российский лидер подчеркнул, что укрепления финансовой независимости страны является системным вопросом, а также главным условиям для развития различных отраслей национальной экономики. 

Кроме того, Путин рассчитывает, что Банк России и правительство, в частности экономический блок и Минфин, продолжат эффективно работать в 2023 году.