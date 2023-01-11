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2023
https://1prime.ru/finance/20230111/839445832.html
Путин призвал укреплять финансовый суверенитет России
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Необходимо укрепить финансовый суверенитет России, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства. Российский лидер подчеркнул, что укрепления... ПРАЙМ, 11.01.2023
финансы, новости, владимир путин, россия, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Необходимо укрепить финансовый суверенитет России, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Российский лидер подчеркнул, что укрепления финансовой независимости страны является системным вопросом, а также главным условиям для развития различных отраслей национальной экономики.
Кроме того, Путин рассчитывает, что Банк России и правительство, в частности экономический блок и Минфин, продолжат эффективно работать в 2023 году.