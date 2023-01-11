Путин назвал объем дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета России
Путин: дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета России составили 200 миллиардов рублей
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Дополнительные доходы российского бюджета составили 200 миллиардов рублей, заявил глава государства Владимир Путин.
Российский лидер во вторник проводит совещание с членами правительства.
"С утра мы с коллегами обсуждали из администрации, мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, причем они не связаны ни с нефтяными, ни с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами, 200 миллиардов предварительно", — сказал президент.
По словам Путина, данная сумма позволит решить поставленные задачи по развитию страны и текущим важным вопросам.
https://1prime.ru/finance/20230111/839446180.html
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