МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Дополнительные доходы российского бюджета составили 200 миллиардов рублей, заявил глава государства Владимир Путин. Песков заявил о смутных возможностях прогнозирования финпотерь России

Российский лидер во вторник проводит совещание с членами правительства.

"С утра мы с коллегами обсуждали из администрации, мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, причем они не связаны ни с нефтяными, ни с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами, 200 миллиардов предварительно", — сказал президент.

По словам Путина, данная сумма позволит решить поставленные задачи по развитию страны и текущим важным вопросам.