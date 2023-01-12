Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в декабре
DailyFX: аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в декабре до 6,5 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в декабре выросли на 6,5% в годовом выражении против 7,1% в ноябре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в четверг, 12 января, в 16.30 мск.
В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 7 января. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 11 тысяч – до 215 тысяч заявок.
В 22.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в декабре дефицит бюджета страны сократился до 70 миллиардов долларов с 248,5 миллиарда долларов в ноябре.
https://1prime.ru/finance/20230112/839450943.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.