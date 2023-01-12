МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в декабре выросли на 6,5% в годовом выражении против 7,1% в ноябре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Обязательства пенсионных фондов США достигли рекордного уровня

Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в четверг, 12 января, в 16.30 мск.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 7 января. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 11 тысяч – до 215 тысяч заявок.

В 22.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в декабре дефицит бюджета страны сократился до 70 миллиардов долларов с 248,5 миллиарда долларов в ноябре.