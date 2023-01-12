МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Группа Совкомбанка планирует в текущем 2023 году увеличить число сотрудников на 10-15 процентов, сообщает компания.

Сейчас штат группы насчитывает более 25 тысяч человек, включая сотрудников страховой и лизинговой компаний, факторинга и "Совкомбанк Технологий". С учетом запланированного роста в 2023 году численность сотрудников вырастет до 28-29 тысяч человек.

Основными направлениями, в которых банк планирует расширять найм сотрудников, являются IT, контакт-центр, продажи и страховой бизнес. На сегодня в Группе Совкомбанка открыто более 2 тысяч вакансий по всей стране. Ключевыми регионами для привлечения новых кадров являются Казань, Саратов, Красноярск, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Новосибирск и Хабаровск.

Одним из важных hr-направлений этого года станет работа со студентами и выпускниками в рамках сотрудничества с передовыми вузами страны.

В 2022 году, несмотря на санкции, группа Совкомбанка увеличилась на 8% по числу сотрудников на фоне роста всех без исключений линий бизнеса.